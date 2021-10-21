Лавров и Макей обсудили вопросы сотрудничества

Состоялся телефонный разговор министров иностранных дел России и Беларуси Сергея Лаврова и Владимира Макея. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

В ходе беседы стороны обсудили подготовку к совместной коллегии двух министерств, на которой планируется подписать программу согласованных действий во внешней политике на 2022-2023 годы.

Лавров и Макей также рассмотрели ход подготовки к заседанию Высшего госсовета Союзного государства двух стран, намеченному на ноябрь.

Напомним, ранее предполагалось, что на заседании госсовета президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердят пакет союзных программ по развитию экономической интеграции двух стран. В начале сентября главы правительств России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко провели заседание Совета министров Союзного государства, по итогам которого были одобрены 28 союзных программ, направленных на укрепление интеграции РФ и Беларуси в различных отраслях экономики.