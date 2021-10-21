Медведев оценил Дзюбу как теннисиста

Российский теннисист Даниил Медведев оценил игру в теннис нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы, отметив, что футболисту удаются подачи.

"Оценить его игру в теннис? Подает хорошо, попадает. Не знаю, во сколько лет он начал играть. Знаю, что любители сверху не любят подавать, им страшно, они снизу все время вводят мяч", - сказал он, отвечая на вопросы "Матч ТВ".

В начале октября Дзюба стал участником благотворительного теннисного турнира, в котором также участвовали экс-футболист Дмитрий Булыкин, генеральный директор "Зенита" Александр Медведев, победительница турнира "Большого шлема" в одиночном разряде Анастасия Мыскина и другие.