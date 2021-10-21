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Путин будет проводить совещания в онлайн-режиме

Путин будет проводить совещания в онлайн-режиме

Президент России Владимир Путин продолжит работать в формате видеоконференции, пока очных мероприятий не запланировано. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Президент будет продолжать рабочие мероприятия. Они у него проходят посредством видеоконференций, но на День народного единства приема и вручения наград не запланировано. Разумеется, очных мероприятий с учетом сложной эпидемиологической обстановки проводиться не будет", - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, что российский лидер подписал указ о нерабочих днях в стране в период с 30 октября по 7 ноября.

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