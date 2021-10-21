Главная » Видео
Азербайджан Иран

Инфоповод. Аресты бывших в Иране. Коронановости. Олимпийский огонь в пути. Чемпионы Dota 2

«Вестник Кавказа» представляет программу «Инфоповод» – самые интересные новости за неделю глазами иностранных СМИ. Марина Лагутина расскажет об уголовных делах против бывших властей в Иране, ситуации с пандемией COVID-19 в мире, начале эстафеты олимпийского огня в преддверии Олимпиады-2022 в Пекине и киберспортивном чемпионате мира по Dota 2.

Читайте на нашем сайте об ужесточении антиковидных мер в России:

https://vestikavkaza.ru/news/v-rossii-obavleny-dlinnye-koronavirusnye-vyhodnye.html

375 просмотров




Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!