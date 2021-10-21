Бекшин раскритиковал темпы вакцинации в Алматы

Главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин заявил, что при нынешней ситуации с дельта-вариантом коронавируса, его волнообразности и мутациях необходимо достичь иммунной прослойки в 80%. Начиная с этого показателя можно говорить о наличии коллективного иммунитета к коронавирусу.

"Пока иммунная прослойка составляет 54%. Если сохранять такие темпы, то сроки вакцинации могут растянуться до конца года и достигнут показателя 70%. Если говорить по вакцинации, то на сегодня мы достигаем рост в 1% за 7-8 дней, при этом контроль ведется ежедневно", - приводит слова врача Sputnik Казахстан.

Бекшин отметил, что для достижения заявленного показателя необходимо около семи месяцев.