Севастополе вводятся нерабочие дни

Власти Севастополя объявили нерабочими днями в регионе с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Попробуем недельной остановкой, нерабочими днями исправить ситуацию. Идет усиленная вакцинация, люди пошли [прививаться]. Надеюсь, в середине ноября ситуация в городе поменяется, и мы сможем принимать решения более позитивные", - сказал он на заседании правительства города.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал предложение сделать нерабочими днями 30 октября - 7 ноября, уточнив, что в тех регионах, где сложная обстановка с коронавирусом, местные власти могут ввести их на неделю раньше.