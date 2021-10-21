Коронавирусные ограничения усилят в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о снижении с 8 ноября количества зрителей при проведении массовых мероприятий до 50 человек в зданиях и до 500 на открытом воздухе. Об этом он написал в своем в Telegram-канале.

"С 8 ноября до улучшения эпидемиологической обстановки на территории Московской области число зрителей при проведении спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием зрителей при отсутствии у части зрителей специального QR-кода: со 100 до 50 человек одновременно при проведении мероприятий в зданиях, строениях, сооружениях, с 1000 до 500 человек одновременно при проведении мероприятий на открытом воздухе", - сообщил глава региона.

Воробьев подчеркнул, что ограничения не будут распространяться, если у всех зрителей имеется QR-код.