Минздрав Грузии расследует скандал с подменой вакцины от гриппа

Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе сообщила, что Минздрав займется изучением фактов подмены вакцины от гриппа другим препаратом.

Таким образом она прокомментировала скандал, разразившийся в одной из клиник Тбилиси, где пациентов вместо дорогостоящего французского препарата прививали от гриппа витамином C. Стоимость такой прививки составляла 75 лари.

Тикарадзе отметила, что витамин витамин С не представляет опасности для здоровья человека, однако всех, кто привился в этой клинике, возьмут под наблюдение.

"Агентство регулирования детально изучит этот вопрос. Они вчера же отреагировали на данный факт. Детально будут расписаны все мероприятия, документы будут направлены в соответствующие ведомства", - цитирует главу министерства "Sputnik Грузия".

Напомним, накануне глава Национального центра по контролю над заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил о старте вакцинации от сезонного гриппа в стране. Прививку могут поставить представители целевых групп в поликлиниках по месту жительства.