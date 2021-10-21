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В Ставропольском крае откроются дополнительные пункты вакцинации

В Ставропольском крае откроются дополнительные пункты вакцинации

В Ставропольском крае будут открываться дополнительные пункты вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа. По словам главы региона Владимира Владимирова, также на Ставрополье будет вводиться обязательная вакцинация работников, которые имеют большой круг общения.

"Это работники социальной сферы, общепита и те люди, которые имеют большое количество контактов", - сказал он.

Владимиров также отметил, что в регионе вакцинация продолжается активными темпами.

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