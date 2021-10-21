НАТО: Армения - надежный партнер Североатлантического альянса

В среду, 21 октября, состоялась встреча министр иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и специального представителя генсека НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьера Коломина Пириса. Об этом говорится в сообщении армянского МИД.

В ходе переговоров стороны выразили удовлетворение нынешним уровнем политического диалога между Арменией и НАТО.

Хавьер Коломина Пирис подчеркнул, что Армения считается надежным партнером НАТО, а также поблагодарил Ереван за участие в международных миротворческих миссиях.

В свою очередь, Арарат Мирзоян отметил важность выполнения положений резолюции 1325 Совета Безопасности ООН "Женщины, мир и безопасность" и в этом отношении выполнение Национального плана действий правительством Армении.

Кроме того, в ходе встречи глава армянского внешнеполитического ведомства и спецпредставитель генсека НАТО обсудили вопросы, касающиеся международной и региональной безопасности.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" директор Института политических исследований Сергей Марков, НАТО продолжает стремиться любыми способами оторвать Армению от России.

"И это в тех условиях, что Россия гарантирует Армении безопасность, в то время как НАТО безопасность Армении гарантировать не может. Поэтому задача Альянса - обмануть Армению, привлечь ее возможностью улучшения экономических отношений с Евросоюзом и США как членами НАТО", - сказал он.

Армения, по оценке эксперта, готова отвечать благосклонно на предложения НАТО. "Никол Пашинян сам по себе является политиком прозападным - профранцузским и проамериканским. Он хотел бы вырваться из тисков союзнических отношений с Россией и не делает этого только потому, что сейчас ему было бы трудно этого добиться", - обратил внимание Сергей Марков.

"Армянское общество также настроено прозападным образом. Не надо забывать, что во многих ключевых западных странах присутствуют огромные армянские диаспоры, очень влиятельные, прежде всего в США и Франции. Поэтому явно и армянское общество во многом готово к усилению связей республики с НАТО. Однако сильных движений тут нет, поскольку есть опасение, что без российских гарантий безопасности страна может потерять независимость", - заключил политолог.