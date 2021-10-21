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Иммунолог призвал к жесткой изоляции для снижения смертности от COVID-19

Иммунолог призвал к жесткой изоляции для снижения смертности от COVID-19

Смертность от коронавируса нового типа может быть снижена благодаря соблюдению жесткой изоляции. Об этом заявил научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН академик Валерий Черешнев.

"Сейчас COVID-19 дает в среднем в мире где-то от 2 до 4%. <…> А первое SARS-CoV-1 — атипичная пневмония, там смертность была в пределах 10-15%, потом она снизилась до 6-8%", - приводит слова собеседника ТАСС.

Он отметил, что наблюдать эффективность подобной меры предосторожности можно было ранее при борьбе с другими инфекциями.

Черешнев также акцентировал внимание на том, что SARS-CoV-1 дебютировал как патоген, но его распространение смогли вовремя ограничить при помощи соблюдения жесткой изоляции.

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Вестник Кавказа

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