В Крыму будут штрафовать за нарушение режима QR-кодов

В Крыму введут систему "жестких и внушительных" штрафов за нарушение режима QR-кодов при посещении общественных мест, заявил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

По его словам, вводится система жестких и внушительных штрафов за нарушение режима QR-кодов при посещении общественных мест. "В настоящее время с правоохранительными органами прорабатываются все необходимые механизмы контроля, связанные не только с соблюдением режима QR-кодов, но и пресечением попыток их возможной подделки", - сказал он.

Крючков отметил также, что штрафы коснутся как нарушителей из числа физических лиц, так и юридических, передает РИА Новости.