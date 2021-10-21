Лукашенко признал конституцию Беларуси авторитарной

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что нынешняя конституция Белоруссии носит авторитарный характер. По его словам, это связано с широкими президентскими полномочиями закрепленными в документе.

По словам белорусского лидера, любая другая будет "демократичнее".

"Если уже откровенно говорить, то нынешняя конституция - это точно под президента… Эта конституция действительно очень жесткая, - признал он. - Многие специалисты говорят, что авторитарного характера у нас власть в силу этой конституции - это действительно так", приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Глава государства пояснил, что такой характер конституции обусловлен ситуацией в стране на момент ее принятия. "Поэтому любая другая конституция будет "слабее", читай, как они говорят, "демократичнее" нынешней", - сказал он.

Напомним, что не позднее февраля 2022 года в Беларуси пройдет референдум по новой конституции.