Массовые мероприятия ограничат в Краснодарском крае

На Кубани с 25 октября по 1 декабря ограничат проведение массовых, спортивных и культурных мероприятий, допуск будет только при наличии QR-кода. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

"На этот период в крае ограничим проведение массовых, спортивных и культурных мероприятий. С 25 октября по 1 декабря допуск участников и зрителей на массовые мероприятия возможен только при наличии QR-кода из личного кабинета госуслуг",- написал губернатор.

Стоит отметить, что новые ограничения также коснутся заведений общепита и других досуговых учреждений.

"Учитывая теплую погоду вполне ожидаемо, что в ближайшее время количество туристов в крае возрастет. Мы должны сделать все, чтобы не допустить вспышки заболеваемости на наших курортах", - призвал глава региона.

Ранее Кондратьев отказался вводить дополнительные выходные, нерабочими в крае будут дни с 30 октября по 7 ноября.