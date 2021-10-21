Матвиенко предложила США провести встречу с "Талибаном" в России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что РФ готова предоставить московскую площадку для консультаций с радикальным движением "Талибан" (запрещено в России) США и другим странам.

Она отметила, что ситуация с талибами очень беспокоит Россию. "Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы наконец остановилась гражданская война, кровопролитие, чтобы это была мирная страна, чтобы там нормально жили люди. И это вопросы и нашей безопасности", - цитирует спикера Совфеда РИА Новости.

"Нравится кому это или не надо нравится, сегодня к власти пришли талибы, которые контролируют всю страну. И с ними надо обязательно вести диалог, с ними надо обязательно встречаться, надо делать все для того, чтобы не было нового всплеска гражданского противостояния, чтобы прекратились террористические акты, чтобы с территории Афганистана никто не мог угрожать безопасности центральноазиатских государств", - поведала Матвиенко.

Она обратила внимание на то, что контакты также нужны для того, чтобы убедить "Талибан" создать по-настоящему инклюзивное правительство.

Кроме того, спикер Совфеда подчеркнула, что необходимо объединять усилия разных государств, заинтересованных в конструктивном диалоге. "Мы будем только рады, если другие государства подключатся к диалогу, переговорам, внесут свою лепту в мирное урегулирование в Афганистане", - добавила Матвиенко.

Напомним, 15 августа боевики "Талибана" (запрещено в России) окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. 7 сентября талибы назначили временное правительство Афганистана, в которое вошли исключительно члены движения.