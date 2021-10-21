Эрдоган поучаствует в открытии Физулинского международного аэропорта
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках предстоящего визита в Азербайджан будет участвовать в открытии Физулинского международного аэропорта, сообщил глава Турецкого государства журналистам, сопровождавшим его во время визита в ряд африканских стран.
По словам главы государства, в рамках предстоящего визита в Азербайджан он не планирует посещать Баку.
Эрдоган отметил, что примет участие в открытии ряда инфраструктурных объектов в Азербайджане.
Вестник Кавказа
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