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На Кубани нерабочие дни начнутся с 30 октября

На Кубани нерабочие дни начнутся с 30 октября

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что региональное руководство решило не вводить дополнительные выходные – нерабочими в регионе будут дни с 30 октября по 7 ноября.

"Во время оперштаба приняли решение: не вводить дополнительные выходные. Нерабочими в регионе будут дни с 30 октября по 7 ноября", - сообщил он.

Ранее президент России поддержал инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой о введении с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней.

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