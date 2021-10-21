На Кубани нерабочие дни начнутся с 30 октября

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что региональное руководство решило не вводить дополнительные выходные – нерабочими в регионе будут дни с 30 октября по 7 ноября.

"Во время оперштаба приняли решение: не вводить дополнительные выходные. Нерабочими в регионе будут дни с 30 октября по 7 ноября", - сообщил он.

Ранее президент России поддержал инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой о введении с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней.