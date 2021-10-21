Зеленский ухудшил благосостояние украинцев

Около 55,5% жителей Украины заявили, что с момента прихода Владимира Зеленского на пост президента страны их финансовое положение заметно ухудшилось, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института.

Отмечается, что лишь 10,7% респондентов сообщили об улучшении благосостояния. При этом 32,9% участников опроса считают, что ничего не изменилось.

Кроме того, 42,1% опрошенных считают, что основной причиной кризиса в Украине стал высокий уровень коррупции. 31,2% отдали предпочтение некомпетентности властей в экономических вопросах. Коронавирусную пандемию выбрали 12,1% граждан, а военный конфликт на юго-востоке страны – 8,5% украинцев.

Также 29,9% респондентов негативно относятся к президентству Зеленского, 22% заявили, что он превосходит экс-главу государства Петра Порошенко, а 44,9% жителей считают, что нынешняя власть ничем не отличается от предыдущей.