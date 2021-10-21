Саакашвили отказался от госпитализации в тюремную больницу

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и его защитники не соглашаются с госпитализацией в клинику 18-го пенитенциарного учреждения. Об этом сообщил адвокат экс-главы государства Беки Басилая.

По его словам, в данном учреждении не будет обеспечена безопасность Саакашвили. "Несколько дней назад они сказали, что защита должна указать на любую клинику в Тбилиси, и они госпитализируют туда Михаила Саакашвили. Вчера мы слышали сообщение министра юстиции о том, что Михаил Саакашвили будет госпитализирован в 18-е учреждение", - поведал адвокат.

Он обратил внимание на то, что это прямой отказ от практики, которую администрация тюрьмы и пенитенциарная служба применяли многие годы. "Это прямое указание на то, что они провоцируют и не заботятся о безопасности Михаила Саакашвили. Теперь они говорят, что его нужно перевести в 18-е учреждение в Глдани, где находятся тысячи заключенных и осужденных по разным причинам, они хотят устроить провокацию", - цитирует Басилая "Грузия Online".

Накануне министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили может быть переведен в тюремную клинику. По его словам, на сегодняшний день состояние экс-главы государства стабильное, однако в случае ухудшения здоровья его положат в тюремную клинику.

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В этот же день он объявил голодовку. Комментируя свое задержание, экс-глава государства отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным.