В Крыму запускают производство экспресс-тестов по выявлению COVID-19

В Крыму в течение полутора месяцев будет развернуто производство и начнут выпуск экспресс-тестов по выявлению COVID-19. Об этом сообщил генеральный директор Корпорации развития республики Дмитрий Ворона.

По его словам, данная мера позволит "выполнить поручение президента по профилактике COVID-19 и в разы расширить объем тестирования инфицированных".

Ворона также отметил, что соглашение по производству экспресс-тестовых систем "КрымТест" будет подписано с компанией "Уайт Продакт" (WhiteProduct).