Эрдоган пригрозил Сирии использованием тяжелого вооружения

Президент Турции Реджерп Тайип Эрдоган заявил в интервью местным СМИ по возвращении из турне по Африке, что Турция продолжит отвечать на действия Дамаска в Сирии.

"На данный момент я не знаю, какие действия будет предпринимать сирийский режим, но в Идлибе мы сделаем все, что нужно, мы ответим со всем нашим тяжелым вооружением", - подчеркнул турецкий лидер.

Он также поведал, что турецкие военные продолжают операции в критически важных точках региона. "Турция ни в коем случае не отступит. Мы продолжим этот процесс в Сирии", - цитирует Эрдогана ТАСС.