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В Германии призвали сохранить текущие форматы сотрудничества НАТО с РФ

В Германии призвали сохранить текущие форматы сотрудничества НАТО с РФ

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила на полях встречи министров обороны стран-членов НАТО, что Североатлантическому альянсу необходимо сохранить нынешние форматы диалога с Россией.

"НАТО должна делать то, что она сейчас и делает - с одной стороны, ясно реагировать на действия и угрозы со стороны России, в том числе, в военном планировании. С другой стороны, сохранить все форматы - Совет Россия - НАТО и другие", - поведала министр.

По словам Крамп-Карренбауэр, это означает, что НАТО протягивает руку к диалогу. "От России зависит, пожмет ли она ее", - цитирует главу оборонного ведомства ТАСС.

Напомним, в начале октября НАТО сократила численность миссии России при организации с 20 до 10 человек, у восьми дипломатов была отозвана аккредитация, еще два вакантных места были упразднены. Российские дипломаты должны покинуть Брюссель до конца октября.

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