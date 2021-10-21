Роспотребнадзор призвал россиян оставаться дома в период нерабочих дней

Роспотребнадзор призвал граждан в период нерабочих дней по возможности оставаться дома и не планировать поездки. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре акцентировали внимание на том, что нерабочие дни могут положительно сказаться на эпидемиологической ситуации с коронавирусом COVID-19, если ограничить контакты - не посещать и не принимать гостей, отказаться от длительного общения в закрытых помещениях.

Как отмечается, если избежать контактов и поездок не получается, следует соблюдать меры профилактики - носить маски, использовать антисептики и избегать места массового скопления людей.

"Постарайтесь максимально ограничить личные контакты, по возможности пользуйтесь услугами служб доставки товаров", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об установлении нерабочих дней в столице в период с 28 октября по 7 ноября.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в Москве выявлены 1 745 681 случай заражения коронавирусом. Справились с болезнью 1 548 573 жителя города, умерли - 30 458.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 242 млн, из них более 4,9 млн человек скончались. В России коронавирус диагностировали у 8 131 164 человек.