Главная » Новости
Азербайджан Иран

Трехдневные сборы резервистов БАРС стартовали на девяти полигонах ЮВО

Трехдневные сборы резервистов БАРС стартовали на девяти полигонах ЮВО

Очередной шестой поток трехдневных сборов с резервистами боевого армейского резерва России начался на девяти общевойсковых полигонах Южного военного округа, сообщает Минобороны РФ

Учебные сборы с заключившими контракт на пребывание в БАРС военнослужащими запаса стартовали 22 сентября 2021 года. Около 30 тыс резервистов усовершенствуют навыки на общевойсковых полигонах ЮВО.

Для резервистов развернуты автономные палаточные лагеря АПЛ-500 с комнатами досуга, душевыми кабинами, столовыми и банно-прачечным обслуживанием. Все места для проживания оснащены необходимым оборудованием.

Отмечается, что резервисты прошли курс общевоинской подготовки, выполнили стрельбы из штатного стрелкового вооружения, изучили устройство и боевые возможности артиллерийского вооружения и боевой техники.

Также участники сборов получили навыки, необходимые для обеспечения и организации охраны и обороны военных и государственных объектов.

970 просмотров





Вестник Кавказа

в Instagram

Подписаться



Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!