Европарламент призвал увеличить расходы ЕС в 2022 году

Депутаты Европарламента проголосовали за увеличение проекта бюджета Евросоюза на 2022 год до 171,8 млрд евро. Результаты голосования представила сегодня пресс-служба этого европейского института.

Парламент установил общий уровень ассигнований по обязательствам на следующий год в размере 171,8 млрд евро. Это на 2,7 млрд евро больше (плюс 1,3 млрд евро на резерв для корректировки последствий Brexit) по сравнению с проектом бюджета, который предложила Еврокомиссия.

В пресс-службе также рассказали об увеличении финансирования на борьбу с пандемией коронавируса COVID-19, в том числе для международного механизма распределения вакцин COVAX. На нужды обороны и безопасности депутаты предложили выделить дополнительно 80 млн евро. На образовательную программу Erasmus+ предлагается добавить 137 млн евро, на программу поддержки детей из бедных семей - 700 млн евро, на программу исследований и инноваций Horizon Europe на 305 млн евро, передает ТАСС.