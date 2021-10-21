В Азербайджане проверили готовность к зиме воинских частей в Кельбаджаре и Лачине (ВИДЕО)

Руководство министерства обороны Азербайджана проверило готовность к зиме воинских частей, находящихся в Кельбаджарском и Лачинском районах. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте оборонного ведомства.

Министру обороны Закиру Гасанову было доложено о том, что общежития и служебные помещения в воинских частях обеспечены бесперебойным отоплением, организован переход вооружения и техники на осенне-зимний сезон. Обеспечение военнослужащих продовольствием и теплой одеждой осуществлено в соответствии с нормами. Подразделениям, находящимся в высокогорных районах с суровыми климатическими условиями, выделены средства снабжения и обеспечения сверх нормы.

Также было отмечено, что для обеспечения бесперебойной и устойчивой эксплуатации вооружения и техники в зимний период все воинские части централизованно обеспечены высококачественными горюче-смазочными материалами, необходимыми запчастями и оборудованием. Техника приведена в состояние готовности к эксплуатации в сложных и холодных климатических условиях.

Кроме того, главе Минобороны было доложено, что меры, необходимые для дальнейшего повышения боеспособности воинских частей и поддержания высокого уровня боевой готовности, полностью выполнены.