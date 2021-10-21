Краснодар временно возглавил Андрей Алексеенко

Депутаты городской думы Краснодара на сегодняшнем заседании единогласно утвердили назначение на пост временно исполняющего обязанности мэра города вице-губернатора Андрея Алексеенко.

"Андрей Анатольевич многое сделал для Краснодара. Большую роль сыграл в обеспечении жильем обманутых дольщиков. Начинал свою трудовую деятельность он именно у нас, в администрации города Краснодара", — отметила председатель думы Вера Галушко, передает портал Юга.ру.

В связи с переходом на новую работу Алексеенко покинул пост вице-губернатора, - добавили в пресс-службе краевой администрации.

Напомним, мэр Краснодара Евгений Первышов досрочно покинул свой пост в связи с избранием его депутатом Госдумы, где он вошел в комитет по строительству и ЖКХ. Его обязанности в течение почти месяца исполнял Евгений Наумов.