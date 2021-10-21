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Краснодар временно возглавил Андрей Алексеенко

Фото из Instagram Андрея Алексеенко
Фото из Instagram Андрея Алексеенко

Депутаты городской думы Краснодара на сегодняшнем заседании единогласно утвердили назначение на пост временно исполняющего обязанности мэра города вице-губернатора Андрея Алексеенко.

"Андрей Анатольевич многое сделал для Краснодара. Большую роль сыграл в обеспечении жильем обманутых дольщиков. Начинал свою трудовую деятельность он именно у нас, в администрации города Краснодара", — отметила председатель думы Вера Галушко, передает портал Юга.ру.

В связи с переходом на новую работу Алексеенко покинул пост вице-губернатора, - добавили в пресс-службе краевой администрации.

Напомним, мэр Краснодара Евгений Первышов досрочно покинул свой пост в связи с избранием его депутатом Госдумы, где он вошел в комитет по строительству и ЖКХ. Его обязанности в течение почти месяца исполнял Евгений Наумов.

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Вестник Кавказа

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