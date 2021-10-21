На территории ЮВО стартовали масштабные двусторонние учения

Более 50 вертолетов армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) ежедневно задействовано в двусторонних батальонных тактических учениях на территории 25 общевойсковых полигонов округа, информирует пресс-служба Минобороны России.

Сообщается, что экипажи армейской авиации выполняют учебно-боевые задачи в едином замысле командиров батальонных тактических групп общевойсковых объединений и соединений морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии.

"Применение авиации организовано с целью обеспечения воздушного прикрытия общевойсковых подразделений от ударов условного противника, а также для ведения воздушной разведки и обеспечения действий высокомобильных подразделений в ходе учебного боя", - говорится в пресс-релизе.

Действия вертолетных звеньев и эскадрилий координируют передовые авиационные наводчики, которые входят в состав полевых командных пунктов общевойсковых подразделений, действующие в единой системе разведывательно-ударных комплексов.

"Наведение авиационных ударов на цель также выполняют войсковые разведчики, используя комплексы разведки, управления и связи КРУС "Стрелец-ВР", - отметили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Также сообщается, что в соответствии с требованием командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова практика управления авиационными силами внедрена в систему боевой подготовки всех командиров рот и батальонов мотострелковых, танковых и артиллерийских частей округа.

Участие в военных учениях принимают соединения и воинские части ЮВО, а также подразделения военных баз, дислоцированных в Абхазии, Армении, Южной Осетии. Также в маневрах задействована часть сил Черноморского флота, Каспийской флотилии, которые отрабатывают практические действия в акваториях Черного и Каспийского морей. Всего к участию в КШУ привлечено около восьми тысяч военнослужащих, задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и КФЛ.

В ведомстве добавили, что учения проводятся в едином замысле двустороннего командно-штабного учения по управлению войсками ЮВО на Юго-Западном стратегическом направлении.