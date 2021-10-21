В Марнеули пылал Центральный рынок

Минувшей ночью в городе Марнеули на востоке Грузии (регион Квемо Картли) пылал центральный рынок, - сообщили в Службе управления чрезвычайными ситуациями страны.

"На место возгорания сразу же прибыли бригады пожарных. Пожар был оперативно ликвидирован. Его площадь подсчитывается", – цитирует собеседника Sputnik Грузия.

В огне сгорело более десяти магазинов и складов, распространению пламени способствовало и то, что горели одежда и бытовая техника.

"Точный ущерб пока подсчитывается. Мы пока не знакомы с деталями, так как пожар был поздно вечером", – рассказала глава администрации района Нино Деканоидзе.

Большинству владельцев сгоревших объектов спасти свой товар не удалось, к чсастью, обошлось без жертв и пострадавших. Предварительная причина возгорания – замыкание проводки, на месте работают эксперты.