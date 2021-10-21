В России продолжает расти смертность от коронавируса

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 36 339 случая заболевания, умерли 1 028 человек - максимум с начала пандемии.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 36 339 в 85 регионах", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве – 7 897, в Санкт-Петербурге - 3 280, в Московской области - 2 318. В Крыму новых случаев 621, в Ставропольском крае - 392, в Краснодарском крае - 255, в Дагестане - 141, в Кабардино-Балкарии - 117, в Северной Осетии - 89, в Чечне - 90, в Ингушетии - 69, в Карачаево-Черкесии - 68, в Адыгее - 67.

Суточный прирост составил 0,45%, общее число инфицированных в России достигло 8 131 164 человека.

За сутки выписан по выздоровлении 25 895 человек, за весь период - 7 091 607 человек.

Умерли за сутки 1 036 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 227 389 человек.