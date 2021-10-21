Репост записи о вакцинации довел до суда жительницу Крыма

Полиция привлекла к ответственности женщину из Симферополя, которая распространяла ложные сведения о вакцинации от COVID-19, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.

"В одной из соцсетей полицейские выявили публикацию, автор которой утверждал об опасности вакцинации и негативном последствии вакцинации против коронавируса, а также приводил ложные доводы о том, что вакцинация проводится принудительно, лица, проводящие вакцинацию, не имеют научной квалификации и в ряде случаев - даже не врачи", - сказано в сообщении.

Отмечается, что для подтверждения того, что данная информация не является достоверной, полиция привлекла эксперта – доктора медицинских наук.

В отношении 38-летней симферопольчанки было возбуждено уголовное дело об административном правонарушении по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ ("распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений").

Гражданка заявила, что репостнула запись, "не преследуя злого умысла или наступления негативных последствий". Суд оштрафовал женщину на 30 тыс рублей. Публикация была удалена.