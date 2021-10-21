Авария в энергосетях обесточила часть Ставрополя

Сегодня днем в энергосетях Ставрополя произошла авария, которая оставила без света часть краевой столицы, - сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

Электричество пропало на северо-западе города, в зону отключения попали две школы и около 4 тыс абонентов.

"Ремонтные работы начаты бригадами Ставропольских электросетей, планируемое время завершения - 14:00", - сообщили в МЧС, передает "АиФ-Ставрополье".

Напомним, два дня назад из-за повреждения подземного кабеля было нарушено электроснабжение Михайловска, жители которого оставались без электричества с 20:00 до 8:30 следующего дня.