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Авария в энергосетях обесточила часть Ставрополя

Авария в энергосетях обесточила часть Ставрополя

Сегодня днем в энергосетях Ставрополя произошла авария, которая оставила без света часть краевой столицы, - сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

Электричество пропало на северо-западе города, в зону отключения попали две школы и около 4 тыс абонентов.

"Ремонтные работы начаты бригадами Ставропольских электросетей, планируемое время завершения  - 14:00",  - сообщили в МЧС, передает "АиФ-Ставрополье".

Напомним, два дня назад из-за повреждения подземного кабеля было нарушено электроснабжение Михайловска, жители которого оставались без электричества с 20:00 до 8:30 следующего дня.

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Вестник Кавказа

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