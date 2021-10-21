Женщины начали акцию протеста у здания МИД в Кабуле

Несколько десятков женщин в четверг вышли на протест недалеко от здания МИД в Кабуле, талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) разгоняют акцию и избивают журналистов, пытающихся запечатлеть происходящее. Об этом сообщает со ссылкой на очевидца РИА Новости.

По его словам, женщины вышли на протест за свои права напротив торгового центра в Кабуле, который расположен недалеко от здания МИД.

Ранее талибы обещали защищать права женщин и обещали выработать соответствующие правила для осуществления женщинами своей рабочей деятельности.

Отметим, что это уже не первое выступления женщин – в ряде городов Афганистана прошли выступления с призывом к новым властям соблюдать права женщин и обеспечить репрезентативность в правительстве и местных органах власти.