Турецкие беспилотники хорошо продаются в Африке

Турецкие беспилотники Bayraktar TB2, зарекомендовавшие себя в ходе конфликтов в Ливии и Нагорном Карабахе, по всей видимости, будут и дальше использоваться в африканском небе, но не без риска осложнить отношение Турции с Египтом. Как отмечает Al Monitor, Эфиопия, долгое время враждовавшая с Египтом из-за гигантской плотины на Голубом Ниле присоединилась к Алжиру, Марокко, Нигерии и Руанде в качестве потенциального африканского покупателя турецких беспилотных летательных аппаратов.

Reuters сообщил на прошлой неделе, что Турция заключила сделку с Эфиопией, также предположительно включающую гарантии на запасные части и обучение. Кроме того, по сообщениям местных СМИ, в Марокко получили первую партию БПЛА в середине сентября, заказав летом 12 беспилотников и отправив персонал на обучение в Турцию.

Намерение Турции поставить беспилотники в Эфиопию на фоне ее стремления нормализовать отношения с Египтом вызывает вопросы. Два источника в египетских службах безопасности сообщили Reuters, что Каир попросил Соединенные Штаты и ряд европейских правительств помочь ему помешать сделке по дронам между Турцией и Эфиопией, в то время как третий египетский чиновник сказал, что этот вопрос должен быть прояснен в ходе двусторонних переговоров. Тем временем источник, близкий к турецкому правительству, сообщил Al Monitor, что сделка продвигается, и Анкара не ожидает, что Каир попытается сорвать двусторонний диалог.

Сближение Аддис-Абебы с Анкарой происходит на фоне двух серьезных проблем. Во-первых, строительство плотины Великого эфиопского возрождения, которая на протяжении десятилетия подпитывала споры о разделении воды с Египтом и Суданом. Дипломатические усилия по разрешению кризиса оказались тщетными. Во-вторых, Аддис-Абеба стремится усилить свой военный потенциал для подавления сепаратистов в районе Тыграй. С целью проложить путь к военному сотрудничеству с Турцией, Аддис-Абеба прислушалась к призывам Анкары передать школы, находящиеся в ведении движения Гюлена, которое обвиняется в попытке государственного переворота 2016 года, фонду, связанному с правительством Турции. Для Анкары сближение с Эфиопией дало возможность продвигать политику открытости для Африки.

С точки зрения Каира, военное измерение в турецко-эфиопских отношениях было бы нежелательным событием, которое могло бы ослабить военное сдерживание Египта в регионе. Главным фактором, который заставил Каир принять предложение Анкары о нормализации отношений в начале этого года, была решающая позиция, которую Турция заняла в Ливии, поддержав правительство Триполи. Для Каира турецкое присутствие в Ливии представляет собой проблему национальной безопасности.

Стратегия Турции, которая усилит позицию Эфиопии в кризисе с плотиной, представляет собой непростую задачу для Каира. Несмотря на оптимизм Анкары, процесс нормализации отношений с Египтом может оказаться под угрозой, если Эфиопия все-таки получит дроны. По словам Айдына Сезера, бывшего торгового атташе посольства Турции в Каире, Анкара вряд ли сможет получить какие-либо рычаги воздействия на Каир, если на нее будет оказано давление на переговорах по беспилотникам с Аддис-Абебой. Опасения Египта связаны также с тем, что сближения Турции с Эфиопией началось после конфликта Анкары с Каиром из-за изгнания Братьев-мусульман в 2013 году. Турция предложила поделиться опытом строительства плотин и ирригации с Эфиопией, а Египет обвинил Турцию и Израиль в том, что они стоят за конфликтом в отношении плотины Возрождения.

В июне повстанческие силы в Тыграе захватили столицу региона Мэкэле, что, по-видимому, побудило правительство Эфиопии наладить более тесные связи с Турцией и сделать запрос на TB2, эффективное и относительно дешевое оружие, чтобы склонить военный баланс на земле в свою пользу. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед подписал три соглашения о военном сотрудничестве во время визита в Анкару в августе.

По данным Reuters, турецкий оборонный и авиационный экспорт в Эфиопию вырос до $51 млн за первые три месяца 2021 года с $203 тыс. за аналогичный период прошлого года. Использование Эфиопией турецких вооруженных беспилотников в Тыграе может спровоцировать новые проблемы во внешней политике Турции помимо потенциальной напряженности с Каиром. После сентябрьской встречи ООН по Эфиопии Великобритания, Франция, Германия и Соединенные Штаты призвали к прекращению боевых действий в Тыгре, возобновлению переговоров и беспрепятственному гуманитарному доступу в регион. Вашингтон пригрозил санкциями. Аддис-Абеба выслала из страны семерых официальных представителей ООН в ответ на критику в связи с блокировкой гуманитарной помощи Тыграю, еще больше обострив напряженность. В довершение ко всему, патриарх православной церкви Эфиопии назвал действия правительства в Тыграе ”геноцидом”. Так или иначе Анкаре придется хорошо думать, прежде чем продолжить продажу вооруженных беспилотников Аддис-Абебе.

Точно так же военное сотрудничество Турции с Марокко может повлиять на отношения Анкары с Алжиром, поскольку две североафриканские страны по-прежнему расходятся по спорной территории Западной Сахары. 17 октября президент Турции Эрдоган отправился с визитами в Анголу, Того и Нигерию, и ожидается, что вооруженные дроны снова будут на повестке дня. Накануне визита Эрдогана губернатор нигерийского штата Замфара объявил о планах закупить у Турции боевые беспилотники. Нигерия также вела переговоры с турецкой компанией Roketsan о покупке боеприпасов.