Фармкомпании России создадут двухмесячный запас вакцин
Уже до конца текущего 2021 года российские фармацевтические компании произведут более 300 млн доз всех антикоронавирусных вакцин, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
"В общей сложности на сегодня введено в гражданский оборот порядка 95 млн доз всех вакцин с учетом "Спутника Лайт". До конца 2021 года планируется произвести еще более 300 млн доз - запас вакцин будет сформирован не менее чем на два месяца", - заявил министр, передает РИА Новости.
Напомним, на сегодняшний день российские медики располагают пятью антикоронавирусными вакцинами, самая популярная из которых - созданный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ "Спутник V".
Вестник Кавказа
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