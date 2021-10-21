Владимир Болибок: без массовой вакцинации ситуацию с Covid-19 не переломить

Введение нерабочих дней на федеральном уровне как мера борьбы с распространением коронавируса достигнет своей цели только при строгом контроле за социальным дистанцированием, иначе динамика заболеваемости не улучшится. Об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок, комментируя решение о длинных выходных с 30 октября по 7 ноября.

Прежде всего он обратил внимание, что аналогичное решение могли бы принять сами регионы. "Меры по введению ограничений являются прерогативой властей в субъектах РФ. Наше законодательство таким образом устроено, что решения о формате противопандемического режима принимаются на уровне региональных главных государственных санитарных врачей. Видимо, в эти дни правительство увидело, что регионы субъектов РФ не хотят брать на себя ответственность самостоятельного принятия жестких мер, и взяло ответственность на себя", - сказал врач.

Длинные выходные являются лишь косвенным способом борьбы с пандемией. "Основой борьбы с пандемией является вакцинация. У нас есть вакцина, она доступна, но население слишком мало вакцинируется, из-за чего у нас такие высокие показатели заболеваемости и смертности. Умирают, в основном, люди старше 60 лет, и именно эта группа слабо вакцинирована, неработающих пенсионеров мы в прививочной кампании практически пропустили. В итоге используются иные средства, как объявление нерабочих дней – мера, направленная на социальное дистанцирование, чтобы люди меньше контактировали между собой и распространяли инфекцию", - сообщил Владимир Болибок.

Однако цели социального дистанцирования можно и не достичь. "Требуется, чтобы люди побыли вместе с детьми в своих семьях и как можно меньше имели социальных контактов. Но просто забрать их с работы недостаточно. К этому нужно добавить меры по ограничению посещения мест скопления людей: отменить абсолютно все массовые мероприятия, а в кафе, рестораны и культурные центры пускать строго по QR-кодам. Делать это надо строго, вплоть до того, что Росгвардию поставить для проверок QR-кодов. Те же москвичи в эти выходные массово сейчас купят билеты или сядут в свои машины и разъедутся на отдых по всей России, а в итоге смысл введенной меры потеряется", - пояснил эксперт.

"Нужно очень жесткое регулирование посещения мест, которые посещать не обязательно. Понятно, что в магазин ходить нужно, чтобы покупать продукты, как и в аптеку за лекарствами. Но без концертов, ресторанов, цирка, кино, спортивных массовых мероприятий в такое кризисное время можно и обойтись, они не необходимы жизненно. И их сейчас требуется избегать", - призвал Владимир Болибок.

Иммунолог напомнил объективные причины необходимости принятия жестких защитных мер. "Введение или отмена любых ограничений завязаны на два показателя. Первый показатель – коэффициент репликации инфекции, он у нас сейчас выше 1,1, а значит, количество заразившихся все время растет. Коэффициент выше 1,1 говорит о том, что все ограничительные меры надо было вводить, когда рост еще только начался, причем вводить быстро и жестко. Второй показатель – наличие свободного коечного фонда, во многих регионах он практически исчерпан, людей некуда госпитализировать. Из-за этого приходится перепрофилировать коечный фонд под Covid-19, а значит, отказывать людям с плановой медицинской помощью, которые тоже должны получить лечение", - рассказал он.

При этом в отличие от многих и многих тяжелых заболеваний, пандемию коронавируса уверенно можно снизить путем вакцинации. "Взгляните на ОАЭ, у них 85% привитых, и последняя волна заболеваемости была очень слабой. Все научное сообщество сейчас говорит, что после появления штамма "дельта" цель – это вакцинация 85% населения, чтобы сложился коллективный иммунитет к инфекции. Причем люди, переболевшие Covid-19, теряют иммунитет в течение полугода и могут еще раз заболеть, возможно, не тяжело или в скрытой форме, но все равно вновь окажутся вирусоносителями и повторно будут передавать инфекцию другим. Только прививками можно переломить эту ситуацию", - заключил Владимир Болибок.

Стоит отметить, что в России вновь побиты рекорды по заболеваемости и смертности от коронавируса. Так, за сутки в стране выявили 36 339 новых случаев заражения инфекцией, скончались 1036 человек - максимум с начала пандемии.