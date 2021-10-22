Как разминируют Карабах

Группы по разминированию в Азербайджане обезвреживают мины, оставленные Арменией в Карабахском регионе и прилегающих к нему районах провинциях, освобожденных в прошлом году. В ходе оккупации там были заложены сотни тысяч смертоносных устройств. Турецкая "Сабах" отмечает, что цель азербайджанских специалистов, которые проводят восстановительные работы в регионе, - обеспечить безопасность и очистить регион от мин, чтобы люди, которые не имели возможность жить на своей родине в течение почти 30 лет, могли вернуться к прежней жизни.

Главную задачу решают саперы, обследующие каждый сантиметр земли. Работы по разминированию осуществляются Агентством Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA). Подразделения азербайджанской армии и специальные группы по поиску и разминированию турецкой армии также вносят свой вклад.

Анатолийское агентство ознакомилось с деятельностью групп ANAMA по поиску и уничтожению мин в освобожденной деревне Кенд Горадиз недалеко от Физули. Здесь поиск мин осуществляется вручную, с помощью шпажки и детектора, также команде помогают специально обученные собаки. Во время поисковых мероприятий на местах обнаружения мин ставятся специальные отметки. Обнаруженные мины и боеприпасы уничтожаются.

Натиг Асадов, региональный менеджер ANAMA, сообщил, что бригады уже расчистили часть дороги, ведущей в Зангиланский район. ”Но Армения предоставила не все карты мин. Мы обследуем каждый сантиметр земли. Мы обыскали территорию площадью 171 тыс. квадратных метров в зоне нашей ответственности, обнаружили 177 противопехотных, одну противотанковую мину, одну ракету и нейтрализовали их”, - рассказал Асадов. По его словам, в Армении есть предприятия по производству мин, и бригады чаще всего обнаруживали снаряды именного такого производства. ”У нас нет карт мин, что затрудняет нашу работу, но мы будем выполнять свой долг до тех пор, пока территория не будет полностью очищена”, - добавил Асадов.

Заур Иманов, ответственный за тренировку команды с собаками в полевых условиях, подчеркнул, что служебные животные вносят свой вклад в разведку местности. Собаки специально отбираются из ранней возрастной группы и проходят специальную подготовку. ”Наши собаки обнаружили большое количество мин и боеприпасов. Их длительное время обучают дрессировщики. Наши инструкторы - настоящие эксперты в своих областях”, - сказал Иманов, добавив, что собаки способны находить мины и снаряды под землей на глубине до 20 сантиметров.

Карим Гасанов, специалист по поиску мин, сказал, что занимается обезвреживанием мин уже 21 год: ”Слава Богу, наши земли были освобождены. Теперь пришло время проявить наши таланты. Разминирование - очень сложная работа, но мы справимся с ней. Мы очистим нашу землю от мин и передадим ее народу”.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Ереван отказывается предоставить Баку полные карты минных полей, а точность карт, которые были переданы Азербайджану, составляет около 25%. 18 октября Азербайджан обратился в Международный суд ООН с просьбой обязать Армению передать карты мин, заложенных на территории Карабаха.