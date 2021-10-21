Обозреватели британской газеты Daily Express дали оценку статье о том, что Россия "унижает" Европу в ситуации с энергетическим кризисом. Ряд читателей припомнили Брюсселю старые обиды и выступили в поддержку Москвы.

"Евросоюз просчитался, а теперь восточноевропейские государства-изгои пытаются свалить всю вину на Россию — из чистой злобы, — хотя представители Евросоюза уже сказали, что Россия ничего плохого не сделала", — заявил пользователь Username Mk2.

Комментатор Man in oz считает, что премьеру Британии Борису Джонсону следует брать пример с президента России Владимира Путина. По его мнению, он "знает, как себя вести".

"Евросоюз ведет себя по отношению к России точно так же, как вел себя по отношению к Соединенному Королевству, когда у нас были вакцины от COVID-19, а у них не было. Горстка прохвостов — эти ребята из Брюсселя", — написал пользователь Fzwmyh.

Читатель johnny english подчеркнул, что ЕС шантажирует Великобританию для достижения своих целей, но начинает "рыдать как маленькая девочка", когда Россия делает то же самое с ней. "Вот что я называю кармой", - добавил он.

"Создается впечатление, что Россия загнала Евросоюз в угол. Отлично разыграно, господин Путин!" — подытожил один из обозревателей.