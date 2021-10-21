Казахское посольство в Москве на две недели приостановит прием граждан

Консульский отдел посольства Казахстана в Москве на две недели, с 1 по 14 ноября, приостанавливает личный прием граждан из-за сложной обстановки с коронавирусом в российской столице, - сообщили в пресс-службе дипмиссии.

Прием в эти дни не будет проводиться по всем консульским и государственным услугам, тех же, кто уже записался на прием на эти дни, в последующем примут в приоритетном порядке, - сообщили в посольстве, пообещав дополнительно проинформировать о дате возобновления приема посетителей, передает "Интерфакс".