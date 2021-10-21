Зеленский потерял 10% рейтинга

Опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС), свидетельствует, что рейтинг президента страны Владимира Зеленского рухнул ниже 25%, в то время, как в середине сентября его поддерживали 33% украинцев.

Так, если бы выборы президента Украины прошли в ближайшее время, за Зеленского свой голос бы отдали 24,7% респондентов, за ним следует экс-президент Украины Петр Порошенко – 15,6% поддержки, на третьем месте – лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко – 12,2%.

На четвертом, пятом и шестых местах расположились сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко, глава партии "Сила и Честь" Игорь Смешко и экс-спикер Рады Дмитрий Разумков – 9,4%, 7,8% и 7,1% соответственно.