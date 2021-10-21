Главная » Новости
Азербайджан Иран

Токаев призвал не ограничивать изучение русского языка в Казахстане

Токаев призвал не ограничивать изучение русского языка в Казахстане

Казахстанское руководство не должно ограничивать изучение в школах разных языков, в том числе русского. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"Действительно, выпускники наших школ должны быть интегрированы в казахстанское общество, они должны быть конкурентоспособными. А для этого нужно владеть и государственным языком, и своим национальным языком, и желательно владеть русским языком. В целом, чем больше наши дети владеют различными языками, тем лучше для них. Не надо их ограничивать лишь одним языком", - цитирует главу государства РИА Новости.

Токаев подчеркнул, что ограничения в плане изучения языков лишит детей перспективы на благополучное будущее. Он также поручил Минобразования и науки Казахстана изучить опыт полизычия в мире и "переносить его на нашу национальную почву".

1260 просмотров





Вестник Кавказа

в Instagram

Подписаться



Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!