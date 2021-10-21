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Тепло попрощается с Кубанью 22 и 23 октября

Тепло попрощается с Кубанью 22 и 23 октября

Гостей и жителей Краснодарского края ждут два дня теплой погоды, сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Согласно прогнозам синоптиков, начиная со следующей недели осень вступит в свои права, и столбики ермометров опустятся сразу на 12 градусов.

"22 и 23 октября воздух прогреется до 22 градусов, без осадков. Из-за перепада ночных и дневных температур в низинах будут скапливаться густые туманы", говорится в прогнозе. Ночью холоднее – около семи градусов.

После 25 октября в крае резко похолодает, днем будет 9 градусов тепла, а 26 октября столбики на термометрах опустятся до 8 градусов.

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Вестник Кавказа

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