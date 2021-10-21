В Латвии введен жесткий локдаун

Жесткий локдаун вступил в силу в Латвии, мера направлена на сдерживание распространения коронавируса. Срок действия ограничений – 15 ноября.

В сообщении кабинета министров говорится, что в этот период будут работать только магазины с товарами первой необходимости и будут доступны только самые необходимые услуги.

Отмечается, что во время локдауна будет действовать комендантский час с 20:00 до 05:00.

"В этот период предприятия очных хозяйственных услуг и магазины товаров первой необходимости могут работать с 06:00 до 19:00", - поясняет ТАСС, отмечая, что также разрешена очная работа учреждений, необходимых для непрерывного функционирования экономики и общества.

"До 15 ноября запрещены любые мероприятия - спортивные, культурные, развлекательные, - а также запрещено оказание услуг в сфере красоты, оздоровления, активного отдыха, физических упражнений, спорта, туризма", - говорится в сообщении.

Также в документе внимание акцентируется на запрете всех публичных мероприятий, в числе которых – шествия и пикеты, а также частные мероприятия и собрания, за исключением мероприятий в рамках одного домохозяйства.