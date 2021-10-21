Коронавирус отменил празднование юбилея Хасавюрта

Сложная эпидемиологическая ситуация в Дагестане вынудила власти Хасавюрта отменить масштабные празднования 90-летия города, планировавшиеся 30 октября, - сообщили в пресс-службе горадминистрации.

"В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и новыми ограничительными мерами вынужден сообщить, что торжества перенесены на неопределенный срок", – цитирует главу города Корголи Корголиева "АиФ Дагестан".

Озвучив свое решение, мэр призвал горожан беречь себя и своих близких.

Напомним, глава Дагестана Сергей Меликов поручил подготовиться к ужесточению антикоронавирусных мер и поэтапному введению в регионе QR-кодов.