Токаев предложил отпраздновать в Казахстане 200-летие Достоевского

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с предложением организовать в Семее мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения русского писателя Федора Достоевского.

"В этом году под эгидой ЮНЕСКО отмечается 200-летие классика мировой литературы Федора Михайловича Достоевского. Думаю, в Семее - в одном из исторических центров нашей страны - следует организовать памятные мероприятия в честь этой даты. В этом городе Достоевский плодотворно работал в течение пяти лет", - приводит его слова РИА Новости.

Казахстанский лидер подчеркнул, что в Семее находится литературно-мемориальный дом-музей писателя, который привлечет туристов со всего мира. "Взаимопроникновение культур не знает границ, оно духовно обогащает народы", - добавил Токаев.

Президент отметил, что в Казахстане нашли вдохновение известные представители русской литературы. Также он напомнил, что композиторы Александр Затаевич и Евгений Брусиловский внесли весомый вклад в сохранение музыкального наследия казахстанского народа.