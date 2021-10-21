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В Турции утонул гражданин России

В Турции утонул гражданин России

Турист из России погиб в Турции, сообщает представитель генконсульства РФ в Анталье.

"Во время купания в море в штормовую погоду пропал находившийся в уезде Аланья на отдыхе российский гражданин 1982 года рождения. В ходе поисковых мероприятий, предпринятых турецкими правоохранительными органами, его тело было обнаружено в открытом море", - приводит его слова РИА Новости.

Отмечается, что российская сторона уведомлена о трагедии в море. Обстоятельства гибели россиянина выясняются.

В дипмиссии добавили, что генконсульство РФ в координации с властями Турции, работниками страховой компании и родными погибшего занимается вопросами репатриации.

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Вестник Кавказа

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