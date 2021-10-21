Казахстанские парламентарии ратифицировали протокол о защите Каспия

Депутаты сената парламента Казахстана сегодня на очередном заседании одобрили ратификацию протокола по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности.

Ранее документ, согласно которому будут приняты региональные и национальные программы по контролю за источниками загрязнения, одобрил мажилис (нижняя палата) парламента страны, - передает РИА Новости.

Протоколом закрепляется регулярная оценка состояния морской среды и прибрежных районов Каспия, оценка уровня загрязнения моря вдоль его береговой линии, а также предусматривается создание и ведение базы данных о физических, биологических и химических характеристиках морской среды и прибрежных районов.

Протокол призван предотвратить загрязнение морской среды из наземных источников и поддерживать экологически здоровую морскую среду Каспийского моря.

Законопроект будет отправлен на подпись президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.