Задержанные на дороге Герус-Кафан водители возвращены в Иран

Двое водителей из Ирана, задержанные в сентябре на дороге Герус-Кафан, возвращены сегодня утром, сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Азербайджана.

"На основе принципов гуманизма, взаимного уважения и добрососедства граждане Исламской Республики Иран Барзегар Хаги Джафар Газанфар и Норузи Шахруд Хайдар были возвращены в свои страны утром 21 октября", - говорится в сообщении.

Напомним, что иранских водителей задержали за незаконное пересечение границы Азербайджана без соответствующих документов, а также за контрабанду товаров через границу с использованием документов и средств таможенной идентификации.