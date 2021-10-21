Жители СКО не торопятся общаться с переписчиками

Национальная перепись населения, завершающаяся в Казахстане, встречает неожиданное сопротивление населения, в частности - жителей Северо-Казахстанской области: люди просто не открывают двери переписчикам или отказываются общаться с ними.

"На сегодня охвачено около 300 тыс человек, в том числе онлайн перепись прошли 173 тыс жителей области. Задействовано свыше 500 интервьюеров. Остается не так много времени – 10 дней, однако переписному персоналу в своей работе приходится сталкиваться со сложностями каждый день", - подчеркнул аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов, передает Sputnik Казахстан.

Перепись населения проходит раз в 10 лет, и на сегодня это единственный инструмент, который позволяет создать единый портрет страны, - отметил аким, призвав жителей принять активное участие в переписной кампании, итоги которой будут использоваться для экономического прогнозирования, для разработки социальных программ, определения вектора развития строительства и других сфер.

Напомним, национальная перепись населения в Казахстане стартовала 1 сентября и до 15 октября она проходила в онлайн-режиме. Также с 1 октября в Казахстане начался подомовой обход интервьюеров, который продлится до 30 октября.