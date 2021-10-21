На фестивале AMFEST в Краснодаре покажут четыре новых фильма из США (ВИДЕО)

Сегодня в столице Кубани в кинотеатре "МОНИТОР на Красной Площади" стартует 16-й фестиваль американского кино AMFEST, на котором жители Краснодара смогут посмотреть четыре киноленты - участники, номинанты и победители престижных кинофестивалей.

Так, сегодня, 21 октября, покажут комедию "Уроки испанского" (18+), герои которой, разделенные сотнями километров, постепенно становятся очень близкими людьми. Завтра, 22 октября, зрители увидят фэнтези-драму "Сигнал бедствия" (16+), героиня которой переносится в параллельный мир, где идет бесконечная война мужчин и женщин. В пятницу, 23 октября на экране будет показана камерная драма "Жокей" (18+), герою которой - 50-летнему наезднику Джексону Сильве, болеющему серьезной болезнью, ставящей крест на его карьере, берется помочь победить на чемпионате, который должен стать для него последним, начинающий жокей, утверждающий, что он - его сын, - передает портал Юга.ру.

Завершится фестиваль в субботу, 24 октября фэнтези-драмой "Девять дней" (18+), герой которой – ангел-хранитель, наблюдающий на телеэкранах за различными персонажами и принимающий решение о рождении новой жизни.

Все фильмы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами, - говорится в сообщении.